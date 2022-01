Tacchinardi: “Leao è come il primo Henry. Milan squadra ideale per lui”

L'allenatore ha rilasciato un'intervista su Leao e sul suo rendimento al Milan. Ecco le sue dichiarazioni.

Redazione Il Milanista

Tra i giocatori che si sono messi in mostra nell’ultimo periodo tra le fila del Milan c’è -senza dubbio- Rafael Leao. L’attaccante ha dimostrato tutte le sue infinite qualità in questo campionato, risultando decisivo nelle ultime gare. Proprio giovedì sera nel match di Coppa Italia contro il Genoa, il lusitano ha segnato il 20esimo gol con la maglia rossonera. Ora la società meneghina vuole blindare il suo gioiello, per non perderlo e per continuare a investire su di lui anche in futuro. Negli ultimi giorni la dirigenza ha già avviato i contatti con il giocatore, per raggiungere al più presto un accordo.

Proprio di Leao e del suo rendimento ha parlato Alessio Tacchinardi. Ai microfoni di Tuttosport, l’allenatoreha avanzato un paragone interessante con Henry: “Il primo Henry è il Leao di oggi. Le caratteristiche dei due calciatori sono uguali: vedi lo strappo e l’uno contro uno per andare via sempre sull’esterno e rompere la difesa avversaria. Io sono stato massacrato sui social per questo accostamento. Ma basta confrontare i video e non ce n’è, sono uguali”.

Continua parlando dell’esplosione definitiva dell’attaccante: “Leao sicuramente era un giocatore da aspettare. Inesperto, non facile da collocare sul verde, potenzialmente fortissimo. Non vedo un giocatore in Europa che sa strappare come lui. Poi che non sia continuo, che debba crescere, migliorare e così via è un altro discorso, ma quando esprime la sua potenza può far male a chiunque. È un diamante grezzo, ma puro, da modellare. Non c’è squadra migliore del Milan per la sua esplosione definitiva. Entro uno, massimo due anni, Leao sarà una stella della nuova generazione del calcio. Il tutto anche grazie ad Ibra”.