Stringara: “Milan squadra divertente, ma nessuna è più avanti delle altre”

Il Milan ha vinto la prima gara ufficiale della stagione, battendo per 4-2 la formazione bianconera sul campo di San Siro.

Il Milan ha vinto la prima gara ufficiale della stagione, battendo la formazione bianconera per 4-2 sul campo di San Siro. Proprio della vittoria dei rossoneri ha parlato l’ex calciatore Paolo Stringara, intervenuto durante TMW News. Ecco le sue dichiarazioni sulla corsa per lo scudetto: "Non vedo una squadra più avanti delle altre, il Milan è divertente, i bianconeri sono gli stessi di sempre, come gioco non impone la sua forza, subisce come è accaduto col Sassuolo inizialmente però ha i campioni. È impostata così, non ci si possono aspettare partite straordinarie dalla Juve ma è concreta. I giallorossi faranno bene ma gli manca qualcosa dietro. Dalla cintola in su è fortissima. I partenopei subiscono dietro ma davanti col georgiano è devastante. Inter, Milan, Juve e Roma hanno qualcosa in più del Napoli che però potrebbe essere una sorpresa".

Della prima giornata persa contro il Milan è tornato a parlare anche Lovric, durante la campagna abbonamenti del club friulano. Il centrocampista ha dichiarato: “Il Milan? In primis peccato per il risultato ma sono orgoglioso e felicissimo di aver fatto il mio esordio in Serie A in uno stadio bello e storico come San Siro. Ho provato tante sensazioni belle quando sono entrato in campo, ma purtroppo il risultato non è stato positivo; dobbiamo andare avanti e lavorare duramente per migliorare. A Milano abbiamo pagato a caro prezzo gli errori fatti, ma sappiamo che queste cose fanno parte del calcio”.

Durante la conferenza ha preso la parola anche Adam Masina, il quale ha ammesso: “Sicuramente da Milano mi porto dietro una piccola soddisfazione, però purtroppo non ho potuto godere appieno visto il risultato finale. Manteniamo il nostro spirito di andare in campo sempre per provare a vincere, in ogni occasione. Purtroppo, il Milan in questo momento qui ha mostrato di essere in forma e noi qualche sbavatura di troppo l’abbiamo fatta ma vogliamo subito tornare sulla retta via”.