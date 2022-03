Strasser: “I milanisti ancora mi ringraziano per quel gol al Cagliari”

Rodney Strasser ha rilasciato un’intervista nella quale ha parlato del suo gol ai cagliaritani, che donò lo scudetto al Milan.

Torna in campo la Serie A, con il Milanimpegnato a Cagliari per la 30esima giornata di campionato. I rossoneri non vogliono sbagliare, consapevoli di quanto sia importante la sfida di domani sera. Gli uomini di Pioli infatti hanno l’opportunità di conquistare altri tre punti per la classifica e di allungare ancora di più la distanza dagli avversari. A inseguire i diavoli ci sono i partenopei, fermi a 60 punti, e i nerazzurri a 59, che però devono ancora disputare una gara. Mancano soltanto nove partite al termine della stagione e ogni punto potrebbe rivelarsi decisivo per la lotta al titolo.