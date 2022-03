Pioli a Mediaset: “Sono soddisfatto. Meritavamo la vittoria”

L'allenatore del Milan ha rilasciato delle dichiarazioni al termine della sfida di Coppa Italia. Ecco le sue parole.

Sul Milan : “Credo che il Milan stia meglio perché ha giocato una buona partita e meritavamo qualcosa in più. Nell’ottica delle due partite un buon risultato, ma la squadra meritava di vincere”.

Sulla gara: “Un raccolto parziale, ma sono soddisfatto della prestazione. Stiamo dimostrando di potercela giocare, negli ultimi due anni abbiamo fatto un percorso importante e vogliamo provare a vincere qualcosa. Daremo tutto come stasera per provare a far diventare questa stagione molto importante”.