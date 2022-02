Silvestre: “Il mio arrivo al Milan è stato il coronamento di un sogno”

L’ex difensore rossonero ha parlato del suo periodo al Milan e del campionato in corso. Ecco le sue dichiarazioni.

Il difensore argentino Matías Silvestre è tornato a parlare del Milan , sua ex squadra. Il difensore ha commentato la sfida di domenica tra il Milan e i blucerchiati, entrambe sue ex squadre. Ecco le sue dichiarazioni:

Sui ricordi in rossonero che custodisce: “Tante cose. Anzitutto l’esordio, vincemmo 1-0 contro l’Udinese. Quello era il Milan di Massimiliano Allegri, segnò Birsa quel giorno. La ricordo come la prima partita a San Siro, tante emozioni. E poi mi porto dentro anche un’altra cosa: l’amicizia con Kaká. Un ragazzo meraviglioso, un campione, un pallone d’oro a trecentosessanta gradi. Trovarselo davanti è stata un’emozione incredibile. Un calciatore fantastico”.

Sulla Sampdoria: “Sono stati i quattro anni più belli che ho vissuto da giocatore. A Genova, in blucerchiato, credo di aver fatto il periodo più importante calcisticamente parlando. Tante partite, tante battaglie, i derby vinti con il Genoa, le sfide alle grandi squadre. È tutto impresso nella mia mente, così come una vittoria all’Olimpico con la Roma da capitano”.

Se il Milan può competere per lo Scudetto: “Assolutamente sì, può lottare fino all’ultima giornata per il primo posto. Ne sono convinto. Rispetto allo scorso campionato ha un anno di esperienza in più che non è poco. Nella rosa rossonera ci sono tanti giocatori forti, mister Pioli ha tante frecce al suo arco. Credo proprio che continuare su questa strada sarà una bella lotta per il tricolore”.