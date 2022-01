Serafini: “Vittoria netta del Milan. Per Kalulu e Gabbia non era semplice”

Serafini ha commentato la vittoria del Milan e la prestazione di Kalulu e Gabbia. Ecco le sue dichiarazioni.

Il Milan esce da San Siro con 3 punti d’oro, che gli permettono di consolidare il secondo posto e di portarsi a -1 dai nerazzurri. Vittoria di carattere per gli uomini di Pioli che hanno battuto i giallorossi grazie alle reti di Giroud , di Messias e poi di Leao . La partita poteva concludersi con 4 reti rossonere, ma Ibrahimovic ha sbagliato il rigore concesso al 90’+3’. Sono ben 5 i rigori sbagliati dallo svedese su 7 calciati, record negativo che però non ferma la volata rossonera.

Luca Serafini ha commentato la vittoria del Milan sui giallorossi. A Milan TV ha dichiarato : “E' stata una bella partita. Ad un certo punto della partita ero sereno, anche se nel secondo tempo il protagonista è stato Maignan. Il Milan ha meritato di vincere, su questo non c'è nulla da dire. I rossoneri sono stati bravi a tenere i nervi saldi, nonostante i tentativi della Roma di fare caciara. Qualche singolo non è ancora in condizione, ma il Milan è stato squadra e ha giocato una bella partita. E' stata una vittoria netta e indiscutibile che dà grande fiducia e morale. Più il Milan è in emergenza e più Pioli ha le risposte giuste”.

Su Kalulu e Gabbia: “La cosa che mi colpisce di più è il senso di squadra di questo Milan. Forse in attacco dovevamo essere più cinici, in alcune situazioni potevamo e dovevamo fare meglio. Kalulu era diverso tempo che non giocava da centrale, mentre Gabbia arriva dall'errore di Firenze. Era la prima volta che giocavano insieme, non era facile per loro”.