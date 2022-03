Sconcerti: “Napoli-Milan sarà partita vera, più avanti capiremo se decisiva”

Mario Sconcerti ha analizzato le due Semifinali d’andata della Coppa Italia, concentrandosi sul periodo del Milan.

Redazione Il Milanista

Si sono concluse le prime due sfide della Semifinale di Coppa Italia. Il derby della Madonnina è terminato a reti bianche, con le due squadre che si sono studiate per 90 minuti restando però sempre in equilibrio. Ieri sera invece il match tra bianconeri e viola è terminato con una vittoria dei primi, grazie all’autogol di Venuti giunto al 90’+1’ minuto. Due partite disputate molto sottotono rispetto alle aspettative. Nessuna formazione ha davvero colpito per la prestazione oppure per le occasioni avute. Tutto si deciderà perciò nella gara di ritorno, quando scopriremo le due squadre che accederanno direttamente alla Finale.

Delle due gare di Coppa Italia ha parlato Mario Sconcerti. Intervenuto nella trasmissione Maracanà, il direttore ha commentato la sfida di ieri sera dei bianconeri, confrontando il loro periodo con quello delle milanesi. Ecco le sue dichiarazioni: "Non è che la Juve giochi molto meglio, ma ha un giocatore decisivo come Vlahovic. Se Inter e Milan avessero Vlahovic, vincerebbero il campionato. In questo inseguimento non basta la Juve. Può fare qualsiasi cosa, il problema è che debbono fermarsi le altre per farla rientrare. 7 punti sono più di due partite, il vantaggio è ancora molto forte. Devono essere tre squadre a fermarsi ed è problematico”.

Sconcerti è passato poi ad analizzare il match di martedì sera, con uno sguardo a quello di domenica: “Ieri è stato un brutto derby, soprattutto da parte dell'Inter ma neanche il Milan ha brillato. Mi è sembrata più una partita da tenere sotto controllo che da vincere. Se Barella esce al 20' della ripresa vuol dire che c'è un problema, così come Lautaro che è ancora in ombra. È un'Inter che è entrata in un momento di involuzione vistosa. Il Milan ha dei limiti in attacco. Mi sembrano due squadre non al meglio. Napoli-Milan sarà una partita vera, vedremo se sarà decisiva più avanti".