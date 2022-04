Sconcerti: “3-0 di ieri eccessivo! Pioli resta? Con la nuova proprietà…”

Mario Sconcerti ha rilasciato un’intervista sulla sconfitta di ieri del Milan e sul futuro della squadra. Ecco le sue dichiarazioni.

Mario Sconcerti è intervenuto a Maracanà, trasmissione di TMW Radio, per parlare del Milan e dei temi del giorno. Ecco le sue dichiarazioni:

Cosa ha rivelato il derby Inter-Milan: "La maggior facilità dell'Inter a trovare il gol, che è la differenza di fondo tra le due squadre. Il Milan gioca ma ha difficoltà a segnare. Leao prepara il gol ma non è un cannoniere. L'Inter, anche quando non gioca bene, ha meno difficoltà a trovare la via della rete. In attacco ha la sua parte migliore. Il 3-0 è eccessivo, c'è stato anche il gol annullato, decisione ingiusta ma corretta. Sono tutti discorsi che vanno proiettati anche al discorso campionato. In queste cinque partite che mancano credo che parta l'Inter con questo vantaggio".

Se Pioli è il nome giusto per ambire allo Scudetto: "Con la nuova proprietà molte cose saranno riviste. Si deve ripensare a un Milan diverso. I nuovi proprietari sono gente doppiamente ricca, bisogna vedere come intenderanno intervenire nel club. Pioli ha fatto un grosso lavoro, non sarà semplice trovare un tecnico migliore ma bisogna capire che idee hanno".

Se la coppia Lautaro-Correa è la più adatta per il finale di stagione: "Non credo, Inzaghi ha rinunciato poche volte a Dzeko. Ha una sua regolarità di rendimento e gol. Credo che Correa troverà più spazio ora ma durante le partite".

Sulle gare del prossimo weekend: "La Roma è in forma, ed è una squadra che segna con facilità. La Lazio può battere tutte, ma poi alla fine ha sempre qualche difficoltà in più. Sono partite molto spigolose per Inter e Milan, forse le ultime vere rimaste nei loro calendari. Può succedere qualsiasi cosa. Dopo questo turno, l'Inter ha 4 partite abbordabili. Il Milan però queste partite raramente le sbaglia".

Lazio che ha anche l'ambiente contro per il caro biglietti: "Se dovesse andare in porto solo una parte dello sciopero e lo stadio pieno non c'è, sarà un vantaggio per il Milan".