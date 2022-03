Sconcerti: “Con la sostituzione di Diaz per Kessie il Milan ha più solidità”

Mario Sconcerti ha commentato la lotta per lo scudetto, concentrandosi sul Milan e sui suoi punti di forza.

Quest’anno il campionato italiano sta regalando moltissime gioie agli appassionati del pallone. A poche partite dalla fine, c’è ancora molta incertezza su quale squadra possa effettivamente vincere lo scudetto. I favoriti per la vittoria del titolo sono i nerazzurri, che però attualmente si trovano al terzo posto. A guidare la classifica è infatti il Milan , forte dei suoi 63 punti. Altra squadra candidata per la vittoria finale è quella dei partenopei, che insegue i diavoli a meno tre punti. Le formazioni si apprestano a vivere un finale di stagione ad alti livelli, consapevoli che ogni punto sarà fondamentale per la classifica finale.

Proprio della lotta scudetto ha parlato Mario Sconcerti. Il direttore è intervenuto ai microfoni di TMW Radio e ha commentato il periodo dei nerazzurri e quello dei bianconeri: "La rosa dell'Inter non è un punto di forza. L'Inter ha dei ricambi importanti ma non dove veramente servono, a centrocampo e in difesa. Non mi sembra avere dei sostituti che possano far dimenticare i titolari. Il pragmatismo di Allegri servirà in un altro momento, perché pur vincendo rimane distante dalla prima, ma Allegri è stato comunque molto bravo perché da una squadra allo sbando è riuscito ad uscire fuori da questa situazione avendo finalmente una squadra”.