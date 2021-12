Sconcerti: “Bakayoko non è giocatore da Milan. Attaccanti? Non segnano”

Il giornalista ha analizzato il periodo del Milan, parlando di Bakayoko e della difficoltà degli attaccanti di andare a segno.

La sconfitta contro gli inglesi ha avuto ripercussioni anche sulla mentalità dei giocatori. In molti sembrano spaesati in mezzo al campo, altri non riescono più a giocare come prima. Anche nell’ultima giornata di campionato i rossoneri hanno realizzato una prestazione insufficiente. Gli uomini di Stefano Pioli hanno passato tutta la partita in svantaggio, con il gol del pareggio arrivato solo al 90’+2’. Non c’è più tempo per sbagliare. Ora il club meneghino è chiamato a fare una prestazione superlativa domenica sera a San Siro, dove è in programma la sfida con i partenopei. Gli azzurri sono diretti avversari per la conquista dello scudetto: perciò perdere non è consentito.