Schira: “Frattesi piace al Milan, ma il suo prezzo potrebbe aumentare”

Il giornalista ha parlato dei vari colpi di mercato. Ecco le sue dichiarazioni su Frattesi, giocatore neroverde monitorato dal Milan.

Mancano sempre meno giorni all’inizio del calciomercato invernale. Le varie squadre di Serie A iniziano a pianificare i primi colpi, per poter arricchire le proprie rose e renderle più competitive. L’obiettivo dei club è migliorare le proprie formazioni, così da battere le avversarie. Soprattutto le pretendenti per lo scudetto sono consapevoli di dover fare un buon lavoro, per potersi rinforzare fino al termine della stagione. Anche il Milan è alla ricerca di innesti, con un difensore come priorità.