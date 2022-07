Scaroni: “Troppe chiacchiere, non ci siamo mai fermati sul mercato!”

Paolo Scaroni ha rilasciato un’intervista al Corriere della Sera, nella quale ha parlato del mercato del Milan.

Redazione Il Milanista

Il Milan si prepara all’inizio della nuova stagione di campionato. Dopo aver ufficializzato i primi colpi di mercato, domani mattina i rossoneri si ritroveranno a Milanello per dare il via al ritiro estivo. Gli uomini di Pioli si raduneranno nel centro estivo alle 10 e il primo allenamento ci sarà alle 11. I diavoli vogliono iniziare al meglio la preparazione atletica, in vista di un campionato che sarà molto complicato a causa del Mondiale. Domani verrà svelato anche il kit di allenamento dei Campioni d’Italia, che quest’anno è in collaborazione con Konami Digital Entertainment B.V. Sulle maglie dei diavoli ci sarà il celebre logo di eFootball, popolare videogioco di calcio sviluppato proprio da Konami. Nel pomeriggio inoltre ci sarà la prima conferenza stampa della stagione di mister Pioli.

Nel frattempo la dirigenza meneghina è al lavoro per trovare i migliori rinforzi per la rosa. Proprio negli ultimi giorni, allo scadere, è arrivato l’attesissimo rinnovo di Maldini e Massara. Proprio sulla questione è intervenuto Paolo Scaroni che ha rilasciato delle dichiarazioni al Corriere della Sera. Vediamo insieme le parole del Presidente del Milan: “Forse ci sono state troppe chiacchiere, ma noi non ci siamo mai fermati: tutto il club è rimasto concentrato sul mercato, sull’acquisizione di importanti partnership commerciali”.

Il patron rossonero ha sottolineato come non abbia mai dubitato sulla buona riuscita del rinnovo dei due dirigenti. Scaroni sapeva che Maldini e Massara avrebbero continuato ad aiutare il club rossonero, per non sprecare il loro prezioso lavoro. A tal proposito ha dichiarato: “Ho sempre detto che eravamo fiduciosi che Maldini e Massara avrebbero continuato il loro prezioso lavoro. Oggi siamo tutti molto convinti di continuare il percorso assieme, per valorizzare i risultati sportivi raggiunti e procedere per conseguirne di nuovi. Il nostro club ha grandi professionalità, siamo una realtà solida, con azionisti che ci sostengono sempre, e certamente Paolo e Ricky rappresentano il nostro punto di forza”. Rimanendo in tema mercato: Maldini piomba sul centravanti e c'è un'altra sorpresa<<<