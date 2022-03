Sacchi: “Il calcio italiano non è lontano da quello europeo, come nel Milan”

Arrigo Sacchi ha rilasciato un’intervista alla Gazzetta dello Sport, nella quale ha parlato del calcio italiano e del Milan.

Quest’anno il campionato italiano sta regalando grandi gioie a tutti gli appassionati del calcio. Alla vigilia della 29esima giornata di Serie A ancora è difficile stabilire quale squadra sia la favorita per la conquista dello scudetto. La corsa per il titolo è apertissima, con le due milanesi in testa davanti a tutti. Attualmente al vertice c’è il Milancon ben 60 punti. A seguire con due punti in meno ci sono invece i nerazzurri, che però hanno ancora una partita in meno da disputare. Inseguono anche i partenopei, a 57 lunghezze. L’impressione è che fino al termine della stagione saranno queste tre squadre a contendersi il trofeo e che la differenza la faranno dei piccoli episodi.