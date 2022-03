Sacchi: “Ecco le mie idee per cambiare il calcio italiano”

Arrigo Sacchi ha rilasciato un’intervista alla Gazzetta dello Sport, nella quale ha parlato del futuro del calcio e di come cambiarlo.

Arrigo Sacchi, ex allenatore del Milan, ha rilasciato un’intervista ai microfoni della Gazzetta dello Sport, nella quale ha parlato del futuro del calcio italiano. Leggiamo le sue dichiarazionisul calcio italiano: “Il momento è difficile. In Europa siamo fuori dalla Champions League e ci aggrappiamo a Atalanta e Roma. Adesso è il momento di agire, si deve dare una svolta per ottenere quel cambiamento culturale e sportivo che aspettiamo da troppo tempo. Non vinciamo nulla in Europa con i Club dal 2010. Gli spagnoli ne hanno alzati 13 e gli inglesi 6. Poi vado a vedere i numeri e scopro che l’Italia dopo l’Inghilterra è la Nazione che ha speso di più. La nostra strada non è quella giusta. Le idee contano più dei soldi, l’esempio è l’Atalanta”.