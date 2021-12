Sacchi: “Rossoneri in confusione dopo la Champions. Sullo scudetto…”

Il tecnico ha parlato della corsa per lo scudetto. Ecco le sue dichiarazioni sulle quattro squadre interessate.

Mancano solo due giornate alla fine del girone d’andata e poi si conoscerà la squadra che verrà eletta Campione d’inverno. Sono ben quattro le squadre in corsa per lo scudetto, con pochi punti di differenza. Al primo posto ci sono i nerazzurri, vogliosi di vincere il titolo per il secondo anno consecutivo. Segue il Milan in seconda posizione, con 39 punti. Indietro di sole due lunghezze c’è la squadra bergamasca, inseguita dai partenopei. 4 squadre in soli 4 punti di differenza: tutto può cambiare in qualsiasi momento. Si prospetta un girone di ritorno di fuoco, con ogni partita che potrebbe essere decisiva per la classifica finale.