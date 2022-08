Rummenigge: “Bisogna vedere come De Ketelaere si adatta alla Serie A”

Invece sul trasferimento di de Ligt al club bavarese ha detto: "Anche i bianconeri lo avevano pagato molto, probabilmente lo hanno venduto perché non li ha convinti, oltre che per ragioni economiche. Al Bayern mancava il “capo” della difesa, dopo la partenza di Alaba. Mi auguro che lo abbia ritrovato, speriamo sia in grado di farlo. Mino Raiola nel passato ci aveva chiamato tante volte dicendoci che Matthijs era un “giocatore da Bayern, dovete comprarlo”. Ma aveva già allora cifre astronomiche, non solo per il cartellino richiesto dall’Ajax ma anche per l’ingaggio. Poi noi eravamo a posto in difesa, non era necessario come ora".