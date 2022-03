Raffa: “I punti di vantaggio del Milan potrebbero rivelarsi determinanti”

Tonino Raffa ha rilasciato un’intervista sul Milan e sulla possibilità di vittoria dello scudetto. Ecco le parole del giornalista.

Come Stefano Pioli ha saputo cambiare marcia alla squadra: “Curando il gruppo, facendo sentire importante ognuno dei componenti. Ne è uscita una squadra solida e compatta, che gioca bene e che sa uscire da situazioni difficili come quelle che si erano create con Empoli e Cagliari, match sempre spigolosi da affrontare”.

Su Ibrahimovic: “Il suo nome è garanzia. Ha una leadership pazzesca che esercita in modo corretto anche quando non gioca o va in panchina”.

Sulla non convocazione di Calabria da parte del CT Roberto Mancini per questi playoff: “Calabria sarebbe anche un giocatore polivalente, ma credo che Mancini abbia ragionato da CT e non da allenatore. Magari ha voluto valutare prendendo in esame altre componenti da quelle abituali”.