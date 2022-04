Pioli a Dazn: “Abbiamo lottato, è mancata un po’ di precisione”

L'allenatore rossonero ha parlato ai microfoni di Dazn nel post partita di Torino-Milan

Al termine della sfida tra Torino e Milan Stefano Pioli ha parlato nel post partita ai micrfoni di Dazn, queste le sue parole:

DOPO IL FISCHIO FINALE - "Sono andato a dire all'arbitro che non ha molto senso dare tutti questi minuti di recupero quando non fanno nulla per non togliere ritmo alla partita. Se il portiere perde tempo, fai giocare. Con i minuti di recupero quanto si gioca? Ero un po' nervoso ma non ho mancato di rispetto al direttore di gara"

SUL RISULTATO - "Abbiamo fatto di tutto per muoverci, per non dare punti di riferimento perché il Torino ha una difesa che ti mette in difficoltà. Non posso dire niente sulla prestazione, abbiamo lottato su ogni pallone contro una squadra molto fisica. È mancata un po' di precisione, volevamo la vittoria".

ASPETTO PSICOLOGICO - "Sono due-tre settimane che si parla di favoriti, i passi falsi e le difficoltà ci sono per tutti. Abbiamo fatto di tutto per mettere in difficoltà il Torino. Abbiamo peccato di un po' di lucidità e precisione e sappiamo che possiamo fare di meglio. Non vedo una squadra ansiosa o nervosa, però è chiaro che nei minuti finali ci sia un po' di pressione perché sono partite che pesano. Ci sono difficoltà che vanno affrontate ma con fiducia e convinzione come stiamo facendo. Siamo lì a giocarci un grande obiettivo".

SCUDETTO - "Sarà un finale equilibrato, non ci sono favoriti. Fino alle ultime giornate c'è da restare concentrati".