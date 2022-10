Pobega: “Quando entro a San Siro ho i brividi. Qui voglio scrivere la storia”

Tommaso Pobega ha rilasciato un’intervista a Il Foglio e ha parlato del suo ritorno in rossonero. Su Gattuso, suo allenatore alle giovanili del Milan , ha detto : "Gattuso è stato straordinario per la mia crescita. Mi ha trattato fin dal primo giorno da uomo. Avevamo molta responsabilità e stava a noi dimostrare maturità e diligenza. Vi assicuro che quando si incavolava per qualcosa era spaventoso, ricordo che nessuno parlava più dopo le sue grida, silenzio totale”.

Da piccolo sognava di giocare a San Siro. Oggi quel sogno è diventato realtà: "Quando entro a San Siro ho ancora oggi i brividi. Nello spogliatoio spesso sentiamo i tifosi gridare i nostri nomi in tutto lo stadio". Nonostante l’amore per il vecchio impianto, Pobega è consapevole della necessità di avere un nuovo stadio più giovane e moderno a disposizione. Proprio sul dibattito nuovo stadio ha dichiarato: "È giusto che avvenga un’evoluzione, guardiamo avanti. L’obiettivo è il nuovo stadio. Io non vedo l’ora di vincere nella nuova Casa del Milan, vicino alla nostra gente, per scrivere pagine importanti di questa società".