Pioli: “L’obiettivo è eliminare i biancocelesti. Vogliamo vincere il trofeo”

L’allenatore del Milan ha preso la parola nella conferenza stampa della vigilia del match contro i biancocelesti.

Sulla Coppa Italia : "Vincere la Coppa Italia? L’obiettivo concreto è quello di cercare di eliminare la Lazio domani. Sarà un ostacolo difficile perché la Lazio sta molto bene. Ha vinto una grande partita a Firenze e ha un reparto offensivo formidabile. Adesso siamo concentrati sulla partita di domani, poi un passo alla volta. Derby? Resta la soddisfazione di aver vinto una partita importante. Adesso quello che conta è solo la partita di domani, è un quarto di finale di una competizione in cui tutte le grandi squadre vogliono arrivare fino in fondo e noi ci vogliamo provare".

Sulla formazione: "In campo i migliori? Assolutamente sì, è importante l’allenamento di oggi pomeriggio per capire le condizioni ma sicuramente andrà in campo la formazione migliore possibile”.