Pioli a Sky: “Settimana perfetta. Dobbiamo pensare partita dopo partita”

L'allenatore del Milan ha rilasciato un'intervista ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria del Milan. Ecco le sue parole.

Sull'uscita dalla Champions: "L'uscita dalla Champions è stata una delusione perchè la partita al Wanda Metropolitano ci aveva regalato una possibilità con il Liverpool. Non ci siamo riusciti e ci dispiace. Abbiamo anche la Coppa Italia che ci daranno altre settimane con impegni, ci sarà spazio per tutti i giocatori che hanno mostrato applicazione e volontà. L'anno scorso può essere stato un vantaggio per l'Inter, ma non è stato solo quello: hanno vinto il campionato anche perchè giocavano meglio e sono stati più continui. Noi cercheremo di sfruttare le nostre settimane complete di lavoro".

Su Leao: "Leao è un giocatore eccezionale, con grandi caratteristiche ma non deve accontentarsi. Non deve accontentarsi di aver segnato il gol, se vuole giocare 90 minuti deve correre fino alla fine come tutti i compagni. Non so se siamo la squadra più forte del campionato ma di certo non siamo secondi a nessuno in quanto a spirito. Rafa è cresciuto tantissimo, così come Tonali. Non si devono accontentare perchè sono giovani e perchè sanno che senza il sacrificio, il successo non arriva".