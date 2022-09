Pioli a Sky: “Loro sono partiti meglio di noi. Potevamo fare meglio”

Stefano Pioli ha preso la parola a Sky dopo il pareggio del Milan in casa del Salisburgo. Ecco le sue dichiarazioni:

Sul pareggio : "E' un buon risultato, non abbiamo fatto una prestazione di alto livello purtroppo. Loro sono partiti meglio di noi, poi noi siamo cresciuti. Potevamo fare meglio, portiamo a casa comunque un risultato positivo anche se volevamo vincere".

Sulla prestazione: "I ragazzi sono i primi a sapere quando giochiamo bene e quando no. All'inizio non abbiamo fatto bene sulle seconde palle. E' mancata un po' di lucidità nelle giocate tecniche. Dovevamo essere più veloci in fase di impostazione, dovevamo trovare soluzioni migliori. La squadra doveva essere più compatta così da recuperare più secondi palloni".