Pioli a Mediaset: “La vittoria nel derby ci ha dato la giusta energia”

L'allenatore del Milan ha rilasciato un'intervista ai microfoni di Mediaset nel post partita di Coppa Italia.

Sulla partita: “Abbiamo approfittato della vittoria nel derby per acquistare energia, fiducia e convinzione. L’ambiente è positivo, la squadra ha giocato bene, è rimasta in partita con concentrazione e qualità per novanta minuti”.