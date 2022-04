Pioli a MTV: “°Risultato troppo netto, ma serve più determinazione”

Stefano Pioli ha rilasciato un'intervista ai microfoni di Milan Tv dopo la sconfitta dei rossoneri. Ecco le sue parole.

Sul gol di Bennacer: "Non si è mai visto un portiere che subisce un gol e che non protesta quando pensa di subire un gol in fuorigioco. Hanno protestato per il fallo di mano e non per il fuorigioco. Abbiamo perso, sono dispiaciuto per i tifosi e per la squadra e ora dobbiamo reagire in maniera convinta e sono sicuro che la squadra lo farà".