Pioli a Dazn: “Vittoria importante, ma le prossime due sono decisive”

L'allenatore del Milan ha rilasciato un'intervista ai microfoni di Dazn dopo la vittoria dei suoi ragazzi sugli azzurri.

Su Tomori e Kalulu: “È stata una partita difficile, quando ci hanno preso tra le linee abbiamo faticato un po’. Hanno dovuto affrontare Osimhen in uno contro uno e l’hanno fatto con personalità. Abbiamo lavorato bene tutti senza palla, siamo molto soddisfatti. Siamo solamente con un punto in più rispetto all’anno scorso, c’è tanto lavoro da fare. Il nostro obiettivo è migliorarci”.

Sulle vittorie con le big: “Sicuramente abbiamo fatto meno bene con le “piccole”. Da qui alla fine non comunque non avremo tanti scontri diretti. Le nostre posizioni di vertice passeranno contro squadra che sono sotto di noi. Non metterei lo Spezia tra queste sconfitte, non doveva finire così. È chiaro comunque che le difficoltà ci sono per tutti, non siamo una squadra perfetta. Dobbiamo dimostrare di aver imparato la lezione, nelle prossime partite sarà importante l’atteggiamento e la qualità”.