Parolo: “Scudetto? Dipende tutto dal Milan, però Inzaghi…”

Marco Parolo ha rilasciato un’intervista alla Gazzetta dello Sport. Ha parlato della corsa scudetto e delle possibilità del Milan.

Mancano sempre meno partite alla conclusione del campionato italiano e la lotta per lo scudetto sta entrando nel vivo. Attualmente al vertice della classifica c’è il Milan con 63 punti, seguito dai partenopei e dai nerazzurri (con una gara ancora da disputare). La situazione però si evolve e muta in continuazione, con ogni giornata che riserva delle grandi emozioni. Proprio della corsa scudetto ha parlato Marco Parolo ai microfoni della Gazzetta dello Sport. Ecco le sue dichiarazioni:

Sui nerazzurri: “Abbiamo dato tutti per scontato la vittoria dello scudetto dell’Inter, ma oggi è esattamente dove è lecito aspettarsi ossia a lottare per il titolo. Mi avrebbe sorprese avesse avuto dieci punti di vantaggio. Inzaghi ha avuto un impatto importante sull’Inter dopo le cessioni di Lukaku e Hakimi. Sono stati sostituiti con Dzeko e Dumfries ma non possono essere determinanti come i primi due. Il calo è fisiologico ma saprà riprendersi. Simone nei momenti delicati non sbaglia mai. Ora senza le coppe avrà più tempo preparare la squadra, la pressione è addosso al Milan, vedremo come saprà gestirla. Difficile che Inzaghi cambi sistema, è troppo legato alla difesa a tre. All’Inter è mancato qualcuno che si possa prendere la scena. Correa può fare la differenza magari anche partendo da più dietro”.