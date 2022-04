Pagni: “Cessione Milan al fondo Investcorp? Al 90% si farà”

Il giornalista Luca Pagni ha parlato della possibile cessione del Milan al fondo Investcorp e per lui si farà al 90%.

Redazione Il Milanista

È da giorni ormai che si parla soltanto della possibile cessione del Milan a un nuovo fondo. Secondo quanto emerso nelle ultime ore, Elliott sarebbe disposto a vendere il club rossonero al fondo Investcorp con sede a Bahrain. Il nuovo presidente esecutivo Mohammed Al Ardhi sarebbe disposto a comprare la società di via Aldo Rossi per un miliardo di euro circa. Proprio su questo tema si è espresso Luca Pagni, esperto di sport e finanza. Il giornalista di Repubblica ha rilasciato un’intervista ai microfoni di MilanNews.it per approfondire la questione legata a questa possibile cessione. Ecco le sue dichiarazioni:

Partiamo dalla base. Parliamo di una trattativa concreta? “Assolutamente sì, non ci sono state smentite e le nostre fonti hanno fornito tutte le conferme del caso. La fase è abbastanza avanzata”.

E allora come è venuta fuori? “Con una classica fuga di notizie che non doveva esserci, diciamo. L’Equipe stava analizzando il caso Lille e ha scoperto questa cosa. La trattativa è stata rilanciata dalle principali agenzie nazionali ed internazionali, tra cui noi di Repubblica. È lecito dire che siamo molto avanti nelle operazioni”.

È il momento propizio per Elliott per vendere il Milan? “Il Milan ha messo a posto i conti, se non ha raggiunto il pareggio di bilancio lo farà a brevissimo. Non ha debiti, è tornato stabilmente in Champions League e il progetto stadio è molto avviato viste le recenti dichiarazioni congiunte tra Milan e Inter”.

Di che cifre parliamo per l’operazione? “Intorno al miliardo di euro”.

Sarebbe un upgrade importante per i rossoneri? “Di grande portata. Il Milan all’estero viene visto come un marchio importante per il Made in Italy. Parlo di Europa ma anche di Cina, Stati Uniti. E non dimentichiamo che gioca a Milano, la città più glamour a livello europeo che porta necessariamente alla possibilità di investire con capitali importanti”.

Che percentuale di riuscita prevede per il closing? “Il 90%”.