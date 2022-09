Orlando: “Milan, mi aspetto una reazione nel derby di sabato!”

Sulla prossima giornata di Serie A con diversi scontri diretti ha detto: "Ci stiamo capendo un po' poco, i partenopei che pareggiano in casa col Lecce, la Viola che gioca male a Udine. Aspetto il derby e la reazione del Milan . Troppi cambi di Pioli nell'ultima partita, ma comunque mi aspetto una reazione nel derby. E di solito chi arriva così al derby è favorito. E poi la Lazio è un test importante per il Napoli. Se fallisse ancora qualche domanda dovremmo farcela".

Sui giallorossi in testa e sull’arrivo di Belotti: "Avevamo dei dubbi sulle qualità fisiche di Dybala, ma se riesce a trovare la condizione giusta credo che la Roma abbia fatto il miglior acquisto dell'estate. Credo che i giallorossi possano arrivare fino in fondo. E' migliorata in fase offensiva, è cresciuta la personalità di tutta la squadra. La sensazione è che con i nerazzurri è la squadra che in casa possa lasciare meno di tutte. Gli scontri diretti diventeranno fondamentali. Con l'Udinese sarà un test importante".