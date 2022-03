Ordine: “Milan e Inter con le gomme sgonfie. Pioli ha fatto il salto di qualità”

Il giornalista ha commentato il periodo del Milan, dei nerazzurri e dei partenopei in vista della 28esima giornata di Serie A.

Redazione Il Milanista

Sta per tornare la Serie A con la 28esima giornata di campionato. La massima attenzione sarà ovviamente concentrata sulle prime due squadre della classifica, che si affronteranno domenica sera al Maradona. In palio ci sono punti essenziali per la vetta e per allontanarsi ancora di più dalle avversarie. Attenzione anche ai nerazzurri, che hanno l’opportunità di tornare in vantaggio sulle altre due concorrenti, forti anche della partita in meno ancora da disputare. Sarà una giornata di campionato elettrizzante, con le squadre pronte a dar battaglia sui campi.

I tifosi si aspettano una reazione soprattutto da parte del Milane dei nerazzurri, dopo il pareggio ottenuto nel derby della Semifinale di Coppa Italia. Proprio del periodo delle due milanesi ha parlato Franco Ordine. Ai microfoni di TeleclubItalia, il giornalista ha confrontato le due squadre di Milano con i partenopei: “Se sei in ballo, come si dice anche dalle mie parti, devi ballare. Non mi meraviglio di questo sviluppo del campionato: la cifra tecnica Napoli e Inter è superiore al Milan. Azzurri e rossoneri, che hanno subito innumerevoli infortuni e assenze, sono rimaste lassù nonostante tutto, e credo che questo sia un merito che va al di là della classifica”.

Ordine ha poi commentato il percorso dei tre rispettivi allenatori: “Luciano Spalletti, è vero che con Inter e Roma non ha mai vinto, ma non dimentichiamo da dove venivano: i nerazzurri riportati in Champions League con il caso Mauro Icardi, senza dimenticare i successi in Russia, due volte campione. Stefano Pioli, invece, ha fatto il salto di qualità dopo il 5-0 di Bergamo e l’arrivo di Zlatan Ibrahimovic dando dimostrazione di serenità e di equilibrio che non c’è ad Appiano Gentile dove Simone Inzaghi ripete che la missione del club è arrivare nelle prime quattro dopo aver parlato dello scudetto della stella. Ma ciò che emerge da tutto questo è che Milan e Inter hanno le gomme sgonfie dopo la Coppa Italia”.