Ordine: “Ibra mancherà nel finale. Ecco come potrebbe aiutare la squadra”

Franco Ordine ha rilasciato un’intervista sul periodo del Milan e sulla situazione di vari giocatori. Ecco le sue dichiarazioni.

Sulla possibilità che Leao non rinnovi il suo contratto con i rossoneri, Ordine ha dichiarato : "Leao? Quando un club segue il risanamento economico, pur non perdendo competitività, ha dato una dimostrazione di cosa può e deve fare una società. Vedremo che offerta sarà fatta dal Milan, altrimenti si pensi al suo futuro, visto che ha ricevuto diverse richieste”.

Invece su Ibrahimovic e sulla sua assenza in questo finale di stagione ha detto: “Ibrahimovic? Più che dirigente lo vedrei bene come assistente di Pioli, per come va programmato un allenamento e gestito un atleta. I suoi acciacchi ne hanno ridotto del 50% il suo utilizzo. Nel rush finale il Milan avrebbe avuto un disperato bisogno di Ibra e non ce l'avrà”.