Nosotti: “Il Milan deve essere padrone della partita contro lo Spezia”

Il giornalista ha parlato del prossimo impegno del Milan in campionato e su come dover affrontare la partita.

Lunedì pomeriggio il Milan scenderà in campo per la sfida delle 18:30 contro lo Spezia. Gli uomini di Pioli sono vogliosi di continuare sulla linea positiva di risultati ottenuti negli ultimi tempi. I rossoneri non viaggiano forte solo in campionato, ma hanno raggiunto anche i quarti di finale di Coppa Italia. Tra due giorni i meneghini avranno l’ulteriore occasione per raggiungere i cugini nerazzurri al vertice della classifica.