Marani: “La dirigenza del Milan esempio per tutti. Tonali è esploso”

Matteo Marani ha commentato a Sky Sport la corsa per lo scudetto, le possibilità del Milan e la crescita di Tonali.

La Serie A è tornata finalmente in campo dopo la pausa Nazionali ed ha subito riservato grandi emozioni. Come prima cosa è da sottolineare la vittoria di oggi pomeriggio dei partenopei. Grazie a tre reti, gli azzurri sono riusciti ad agguantare una vittoria importantissima che gli permette di arrivare al primo posto. Per tale motivo il Milansa di non poter assolutamente sbagliare domani sera. I rossoneri condividono il primato con i partenopei, fermi entrambi a 66 punti, con i nerazzurri alle calcagna. Gli uomini di Inzaghi devono giocare questa sera contro i bianconeri, ma inoltre hanno una partita in meno da recuperare. Non si deve dimenticare che in queste ore si potrebbe già decretare la squadra favorita per la vittoria finale.