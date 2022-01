Maldera: “La forza del Milan è la sua mentalità. Tonali ricorda Albertini”

Maldera ha parlato della vittoria del Milan e della brillante prestazione di Tonali, paragonandolo ad Albertini.

Ieri sera non c’è stata storia sul campo di San Siro. Il Milan ha battuto meritatamente i giallorossi, con un ridondante 3-1. Potevano essere ben 4 le reti rossonere, se Ibrahimovic non avesse sbagliato il rigore al 90’+3’. Vittoria di cuore per gli uomini di Pioli, che consolidano il secondo posto e si portano a -1 dai nerazzurri.