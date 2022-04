Maini: “Giroud in coppia con Ibra? Farebbero paura insieme, ma…”

Giampiero Maini ha rilasciato un’intervista sul Milan. Ecco cosa ha dichiarato sulla possibile coppia d’attacco dei rossoneri.

L’ex milanista Giampiero Maini ha rilasciato un’intervista ai microfoni di MilanNews.it, per parlare del periodo attuale dei rossoneri e del campionato in vista di Torino-Milan di domenica 10 aprile – in programma alle 20.45. Ecco le sue dichiarazioni:

Se il Milan esce ridimensionato dopo il pareggio con il Bologna: “No, il campionato ultimamente ci sta dicendo che questi risultati sono abbastanza frequenti. Non bisogna fidarsi delle formazioni che magari, qualitativamente, non sono a livello delle big perché hanno ugualmente mezzi e organizzazione per metterle in difficoltà. È successo al Milan ma anche all’Inter e al Napoli. Ora i rossoneri devono dimostrare di saper ripartire”.

In questo senso a Torino rischia tanto la formazione di mister Pioli? “Partita insidiosa, senza dubbio. Il calendario, tuttavia, non è assurdo. Il Milan, tranne qualche eccezione, si troverà di fronte formazioni almeno sulla carta alla portata poi è chiaro che ogni partita ha una propria storia”.

Se si affiderebbe ad uno come Kessiè in questo finale di stagione? “Dipende dalla testa del giocatore, dall’atteggiamento. Chi meglio di Pioli conosce questi aspetti vedendolo nella sua quotidianità. Vedendo, sentendo e percependo se ne può avere un’idea. Certo come rendimento, rispetto ad un anno fa, è al di sotto dei propri standard”.

Sul giocatore che invece l’ha stupita positivamente dei rossoneri: “Dico Tonali perché non è uno che, per modo di giocare, ruba l’occhio. Sta facendo una stagione eccezionale, non pensavo che avesse nelle sue corde numeri di questa portata. Ma non è il solo. Come fare a non menzionare Brahim Diaz, Leao, Theo Hernandez, Giroud. Si stanno rivelando determinanti”.

A proposito di Giroud, lo farebbe giocare in coppia con Ibrahimovic in alcune situazioni? “Dipende dal tipo di partita e dall’avversario, non escludo che possa capitare. Un tandem di questa prestanza e fisicità mette paura al solo pensiero, ma serve sempre equilibrio”.