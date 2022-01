Letang gela il Milan: “Botman resterà con noi fino a giugno”

Il presidente del Lille brucia ogni speranza del Milan di portare Botman in Italia già a gennaio. Ecco le sue dichiarazioni.

Redazione Il Milanista

Il Milan ha bisogno al più presto di un difensore centrale, data l’assenza fino al termine della stagione di Kjaer. Il danese dovrà stare fuori ancora a lungo per il brutto infortunio al ginocchio sinistro. Tra i giocatori presenti in rosa non c’è un sostituto all’altezza e per tale motivo appare necessario intervenire sul mercato. Maldini e Massara lavorano da giorni per trovare il profilo ideale da donare a mister Pioli.

Il nome che più è circolato in questi giorni per il reparto difensivo rossonero è quello di Sven Botman. L’olandese si è messo in mostra in questa stagione, prendendo parte a 12 gare di Ligue 1 (dove ha anche segnato 1 gol e fornito 1 assist). Il centrale viene monitorato dai dirigenti meneghini ormai da mesi, che speravano di portarlo a Milano già a gennaio. Tuttavia questo sogno appare davvero irrealizzabile.

A bruciare ogni speranza rossonera è stato Olivier Letang. Il presidente del Lille ha preso la parola durante la conferenza stampa di oggi e ha parlato del futuro di Botman. Ecco le sue dichiarazioni a riguardo: “Siamo stati sollecitati già l'estate scorsa per Sven, ma siamo stati chiari: per questa stagione abbiamo bisogno di lui. Stiamo facendo un percorso anche in Champions League, dove ci siamo qualificati agli ottavi da primi del girone. Ci sono degli obiettivi importanti per questa seconda parte di annata. Pertanto Botman resterà con noi per perseguirli fino a fine stagione”. Ogni discorso viene perciò rimandato a giugno, quando la società avrà più tempo per piazzare il colpo e portare il 22enne in Italia.