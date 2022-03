Lentini: “Scudetto? C’è la possibilità. I meriti sono di Maldini e Massara”

Gianluigi Lentini ha rilasciato un’intervista sul periodo del Milan, sulla possibilità di vincere lo scudetto e sulla dirigenza meneghina.

Se il Milan è il vero favorito per lo Scudetto: “E’ ancora presto per dire una cosa del genere. Diciamo, tenendoci prudenti, che adesso può giocarsi una carta importante con questo primo posto reale. I punti rimanenti sono tanti, ma le possibilità vanno considerate concrete”.

Se pensava che il Torino potesse fermare l’Inter: “Onestamente no, ad inizio campionato credevo ad un’Inter protagonista assoluta di questo campionato tra le tante cose. Tornando alla partita di domenica sera, il Toro ha dimostrato di saper mettere in difficoltà tante squadre e non fosse stato per il pareggio a tempo scaduto avrebbe vinto meritatamente”.