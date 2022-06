Laudisa: “Primi contatti tra Milan e Dybala. Si pensa al colpo mediatico!”

Dopo aver vinto il 19esimo scudetto della propria storia, ora il Milan si sta preparando per l’apertura del calciomercato estivo. L’obiettivo dei rossoneri è di migliorare la formazione di Pioli così da essere ancora più competitivi. I diavoli hanno la necessità di rafforzarsi anche per non deludere in Champions League, perciò sono necessari degli investimenti soprattutto nella trequarti. Sono molti i nomi emersi in questi giorni, ma su tutti emerge quello di Paulo Dybala. Il giocatore era dato per certo come futuro rinforzo dell’Inter, ma nelle ultime ore si è parlato di uno stallo da parte della dirigenza nerazzurra e di un interesse da parte del Milan. Secondo il Corriere della Sera, nella giornata di ieri ci sarebbe stato il primo contatto telefonico tra i manager del fondo Elliott e l’entourage dell’argentino.