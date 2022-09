Krunic a SKY: “Potevamo fare di più. Se restiamo uniti, possiamo…”

Rade Krunic ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Sky dopo la sconfitta del Milan contro i partenopei.

Sulla sconfitta: "E' digeribile, ma i punti valevano tantissimo. Contro un avversario così non era facile, ma non possiamo essere contenti solo per la prestazione. Siamo stati bravi a gestire, ma non è andata bene, siamo stati sfortunati. Potevamo fare di più nel primo tempo, un gol ci avrebbe aiutato".

Sull'assenza di Leao: "Noi siamo consapevoli della forza del gruppo, non è facile giocare senza Leao che aiuta tantissimo, siamo abituati a giocare con lui. Per me è il giocatore più forte della Serie A, ma oggi abbiamo dimostrato che quando siamo uniti possiamo giocare contro tutti".

Sullo Scudetto: "Sono tante squadre che lotteranno per lo Scudetto e che si sono rinforzate. Noi ci siamo sempre e proveremo a rivincere a quest'anno".

Poi a DAZN ha detto: "Siamo stati bravi a fare pressing nel primo tempo, loro non hanno avuto molte occasioni. Nella ripresa hanno sfruttato le due occasioni che hanno avuto. La nostra prestazione c'è stata, ma bisogna fare i complimenti al Napoli, non è facile giocare contro di noi".

Sulla sconfitta: "Con una vittoria avremmo passato le due settimane più tranquilli, mentre questa sconfitta ci brucia tanto, soprattutto dopo una prestazione così. Non siamo contenti, ora non vediamo l'ora di tornare a giocare. Dopo la sosta faremo il massimo per ripartire. Siamo una grande squadra".

Ruolo preferito: "Il mio ruolo è mezz'ala, ma qui non esiste quel ruolo. Dipende dalla partita e dagli avversari, ci mettiamo sempre in maniera diversa. Oggi il mister ovviamente non mi ha chiesto di fare quello che fa di solito Leao. Io cerco di fare sempre quello che mi chiede il mister".