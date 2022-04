Incocciati: “Il Milan è inferiore ai nerazzurri, ma il campo può dire altro”

Beppe Incocciati ha rilasciato un’intervista sul Milan e sulla possibilità di vincere lo scudetto. Ecco le sue dichiarazioni.

Mancano soltanto quattro partite alla fine del campionato e la lotta scudetto sembra ormai essere tra le due squadre milanesi. Al primo posto in classifica c’è infatti il Milancon 74 punti, inseguito dai nerazzurri a 72 (ma con una partita in meno da disputare). Proprio della lotta per il titolo ha parlato Beppe Incocciati a Maracanà, trasmissione di TMW Radio. Il mister ed ex calciatore ha commentato la volata finale di stagione delle due pretendenti al titolo. Ecco le sue dichiarazioni: