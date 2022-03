Impallomeni: “Ibra deve già pensare al futuro. Ecco cosa potrebbe fare…”

Stefano Impallomeni ha rilasciato un’intervista sul futuro di Ibrahimovic e sui prossimi acquisti del Milan.

Redazione Il Milanista

La Serie A si è fermata per un turno, in vista dell’impegno di questa sera della Nazionale italiana. Tuttavia non si ferma il lavoro delle singole squadre, che continuano a lavorare per preparare al meglio le prossime gare di campionato. Proprio della Serie A ha parlato Stefano Impallomeni. Il giornalista ed ex calciatore è intervenuto a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio. Ecco il suo pensiero sui temi del giorno:

Sul rinnovo di Brozovic con l’Inter e sul mancato rinnovo di Dybala con la Juve: "Sono due operazioni diverse, due storie differenti. Vedremo la Juve chi prenderà al posto di Dybala, mentre l'Inter consolida il suo centrocampo, confermando l'anima della sua squadra e in prospettiva cresce di più".

Sul Milan sempre più vicino a Origi: "Potrebbe essere un profilo interessante, si deve rilanciare dopo il Liverpool e potrebbe venire a fare la differenza in Italia. Il Milan ha fatto crescere giocatori sconosciuti o da rilanciare. È un attaccante dinamico, potrebbe fare al caso del Milan. Con Pioli e la famiglia Milan che è attenta ai dettagli può fare bene".

Invece sul futuro di Zlatan Ibrahimovic ha dichiarato: "Siamo di fronte a una conclusione di una carriera. Mi hanno colpito le sue parole in cui ha confessato il panico in caso di chiusura della sua storia. Ogni calciatore deve pensare al dopo e c'è un senso di smarrimento. Per uno come lui è un salto nel buio spaventoso. Il Milan farà decidere a lui. Per me Ibra deve già pensare al futuro oggi. Ha capito che il tempo è finito e la sua grandezza andrà a rimpicciolirsi inevitabilmente".

Se lo vede nel ruolo di allenatore: "Assolutamente no, ma come presidente di un club sì. Deve governare uno come lui".