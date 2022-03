Ielpo: “Tutte le partite ora sono difficili. Sugli avversari di sabato sera…”

Mario Ielpo ha commentato il periodo del Milan, concentrandosi sulla partita di sabato sera e sul prossimo avversario dei rossoneri.

Redazione Il Milanista

Il campionato italiano sta entrando nel vivo. Mancano ormai poche giornate al termine della stagione e la lotta per la conquista dello scudetto si sta facendo sempre più avvincente. Il Milan continua a sognare il titolo, conscio delle proprie qualità e forte dei suoi 63 punti in classifica. Le avversarie inseguono a poca distanza, con la situazione che però muta di settimana in settimana. Attualmente sono proprio i rossoneri i favoriti per la conquista del titolo, che non vincono da molti anni. Proprio gli uomini di Pioli sono reduci da due vittorie consecutive, contro i partenopei e contro i toscani, che gli hanno permesso di rafforzare il proprio primato.

Il Milan sa di non poter più sbagliare, perché d’ora in poi ogni punto sarà prezioso per la classifica finale. Il prossimo avversario da battere è il Cagliari, che i diavoli affronteranno in trasferta sabato sera. Proprio del periodo del Milan ha parlato Mario Ielpo. Intervenuto negli studi di Milan Tv,ha commentato così la partita di sabato: "Tutte le partite ora sono difficili. Il Genoa, per esempio, ha fatto sette pareggi. L'Empoli gioca bene ed aver rischiato solo in una circostanza è tanta roba. In presentazione di partita la squadra di Andreazzoli era presentata come un'avversaria capace di creare tante occasioni, ma così non è stato".

L’ex portiere ha poi commentato la prossima avversaria del Milan: “La difesa in questi casi c’entra poco. A preoccupare è l’atteggiamento del Cagliari. Ho visto il match di sabato: grande Cragno ma gli altri abbastanza mosci. È una situazione difficile da spiegare, il gol era nell’aria da subito mentre i rossoblù non tiravano mai. Bisogna chiedersi perché, a parte qualche occasione nel finale, la squadra non sia riuscita a creare gioco e occasioni da gol. Era inevitabile che lo Spezia segnasse.Cragno sta attraversando un buon momento. È un portiere come quelli di una volta. Ha ottime doti. Mi assomiglia: è agile, scattante, reattivo. Con lo Spezia è stato davvero bravo”.