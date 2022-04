Iaria: “Cambio di proprietà a fine stagione. Milan competerà in Champions”

Il giornalista Marco Iaria ha rilasciato un’intervista sul possibile acquisto del Milan da parte del fondo Investcorp.

Redazione Il Milanista

Marco Iaria ha rilasciato un’intervista ai microfoni di MilanNews.it per parlare dell’attualità rossonera. Ecco le parole del giornalista sul possibile acquisto del club da parte del fondo Investcorp:

Se è un’operazione di rilancio per il Milan: “Siamo già ad uno step successivo. Il rilancio, sia dal punto di vista sportivo che commerciale, è già avvenuto con Elliott. Questi aveva ereditato una situazione pesantissima in cui era stata messa a repentaglio la stessa continuità aziendale vista l’inadempienza di Yonghong Lì. Nel percorso di ristrutturazione aziendale è cambiato il management ed è stato impostato un mercato attraverso un comitato di investimenti. Si valutavano i giocatori sia per le spese di trasferimento che di ingaggio attraverso una serie di parametri frutto di una valutazione molto scientifica. Naturalmente si è lavorato anche tantissimo sul marchio sotto l’aspetto commerciale”.

Cosa ha attirato il fondo Investcorp: “Per attirare il fondo del Bahrein è stato fondamentale l’aspetto sportivo, vero core business di tutta l’operazione. Nel giro di qualche anno il Milan è tornato a competere per lo Scudetto e si è riaffacciato in Champions League. È un qualcosa di già rilanciato, pensate che prima di Investcorp aveva già attirato le attenzioni di investitori americani. Investcorp ed Elliott si sono messi seduti ragionando su una valutazione di un miliardo e cento milioni, una cifra sufficiente a capire che il prodotto Milan si è già ampiamente rilanciato”.

Se l’operazione si concluderà entro maggio: “Investcorp ha voglia di chiudere in fretta anche per non perdere il diritto d’esclusiva. Diciamo che tra intesa preliminare, closing e varie esigenze di campo, ritengo realistico parlare di chiusura delle operazioni in concomitanza con la fine della stagione sportiva”.

Se il Milan farà un mercato da protagonista: “Parlando di cifre, la gestione Elliott portava il Milan a spendere una media di circa sessanta, settanta milioni al netto delle cessioni. Investcorp vuole aumentare i parametri, investendo sia nei trasferimenti che negli ingaggi. La nuova proprietà dovrà portare il Milan ad un livello successivo, utilizzando anche una leva maggiore del debito. I rossoneri, ad oggi, hanno un impianto debitorio bassissimo. C’è margine anche per elevarlo attraverso un mix tra iniezioni dirette e prestiti di natura finanziaria. L’obiettivo è portare la squadra ad essere competitiva anche in Europa”.

Se Elliott lascerà completamente il Milan: “Non escludo che possa mantenere anche una quota di minoranza per cercare di valorizzarla nei prossimi anni”.

Se Ivan Gazidis potrebbe salutare il club con la nuova proprietà: “Non ne sono così certo. Gazidis è considerato universalmente uno dei manager più esperti e competenti a livello mondiale. Non darei per scontato il fatto che le strade si possano dividere solo perché in presenza di una nuova proprietà”.