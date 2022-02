Helveg: “Lo scudetto finirà a Milano. Meglio non avere le Coppe europee!”

L’ex terzino rossonero ha rilasciato un’intervista sul Milan e sulla possibilità di vincere lo scudetto. Ecco le sue dichiarazioni.

Dopo 25 giornate di Serie A il Milansi trova al primo posto in classifica con ben 55 punti. I diavoli hanno sorpassato i nerazzurri, che però hanno ancora una partita in meno da giocare, e si trovano a più due dai partenopei. Gli uomini di Pioli non hanno più la Champions League da disputare, ma sono ancora in corsa per la conquista della Coppa Italia. La volontà dei meneghini è di vincere il trofeo e strappare lo scudetto alle avversarie, così da donare una doppia gioia ai proprio tifosi dopo molti anni di astinenza.