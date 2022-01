Guagni: “Il Milan Femminile è carico. Voglio prepararmi alla Nazionale”

La rossonera ha rilasciato un’intervista in seguito alla vittoria del Milan Femminile sulla squadra gialloblù.

Il Milan Femminile ha battuto ieri l’ Hellas Verona per 6-0. Durante il primo tempo le rossonere hanno messo a segno ben 4 gol. La prima rete è giunta al 12’ grazie al tiro di Bergamaschi . Il raddoppio è arrivato al 26’ con Longo , mentre il terzo gol è stato messo a segno da Guagni . Il poker che chiude il primo tempo è stato segnato da Tucceri Cimini al 37’. Nella ripresa arrivano anche altri due gol, che chiudono definitivamente il match. La quinta rete è stata messa a segno da Thomas al 49’, seguita dall’ultimo gol di Stapelfeldt al 64’. Le ragazze di Ganz hanno dimostrato di essere forti e di non aver accusato l’addio di Giacinti .

Sulla Nazionale: “Sono tornata in Italia sicuramente anche per la Nazionale, anche perché in Spagna è stato un anno e mezzo travagliato. Credo che qui sia il posto giusto per prepararmi anche alla Nazionale”.