Graziani: “Milan aggrappato a Leao. Ecco come finisce in Coppa Italia”

Francesco Graziani ha rilasciato delle dichiarazioni sul Milan e sul possibile risultato nel derby di Coppa Italia.

Campionato insolito quello attualmente in corso. Mancano poche giornate prima della chiusura del campionato e ancora è difficile stabilire quale sia la squadra favorita per la conquista dello scudetto. Per lungo tempo si pensava che a vincere il titolo sarebbero stati i nerazzurri, per il secondo anno di fila. Ora però questa certezza è svanita. La squadra di Inzaghi infatti si trova al secondo posto con 55 punti e una partita in meno da disputare, ma negli ultimi tre match ne ha pareggiati due e perso uno. I nerazzurri non hanno sfruttato le occasioni per tornare in vantaggio, così come il Milannon ha colto l’opportunità di rafforzare il proprio primato.