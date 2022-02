Milan Primavera, Giunti: “Derby perso per degli episodi. Potevamo vincere”

L’allenatore del Milan Primavera ha rilasciato un’intervista in seguito alla sconfitta nel derby. Ecco le dichiarazioni.

Redazione Il Milanista

Ieri pomeriggio nel campionato primavera si è disputato il derby di Milano. A vincere la gara sono stati i nerazzurri, usciti vittoriosi per 2-1 dal campo. Il Milansi è fermato così dopo quattro vittorie consecutive. Non è servito a nulla il sesto gol nelle ultime cinque partite di Marco Nasti, con il quale i rossoneri erano tornati in parità. La gara è stata molto equilibrata e combattuta, ma alla fine gli avversari sono tornati in vantaggio al 28esimo del secondo tempo.

Ai microfoni di MilanTv è intervenuto Federico Giunti, tecnico del Milan Primavera. L’allenatore ha commentato la sconfitta nel derby. Ecco le sue dichiarazioni sulla partita: “È stata dura per la fisicità dell’Inter. Noi abbiamo fatto la partita che volevamo. Abbiamo preso un gol su calcio piazzato e poi un altro su una ripartenza a superiorità numerica. Siamo stati poco cattivi in marcatura. Peccato perché dall’altra parte abbiamo creato i presupposti per andare anche a vincerla. Queste partite si giocano sugli episodi. Dispiace soprattutto perché era il derby, ma abbiamo un altro impegno a breve”.

Sulla prestazione dei suoi ragazzi ha dichiarato: “L’Inter è una squadra che ti pressa e cerca di non farti giocare. Nonostante ciò abbiamo fatto le cose che ci eravamo detti e li abbiamo messi in difficoltà. Ci è mancato un guizzo finale, nel secondo tempo abbiamo avuto almeno 2/3 occasioni. Nella partita abbiamo dominati per larghi tratti, dobbiamo continuare con le nostre idee che ci porteranno ai risultati. Vedo il bicchiere mezzo pieno”.

Sugli spalti era presente anche l’allenatore della Prima squadra, Stefano Pioli: “Loro ci fanno sentire sempre la loro vicinanza. Nelle nostre partite viene sempre un collaboratore dello staff. Questo è stato un motivo in più per i ragazzi. Abbiamo la sensazione che il nostro lavoro viene visto e si potrà sfruttarne i benefici”.