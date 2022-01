Giroud: “Felice per il gol. Mi trovo molto bene in campo con Ibra”

L'attaccante del Milan ha rilasciato delle interviste al termine di Milan-Roma. Ecco le sue dichiarazioni sulla vittoria dei rossoneri.

Se tu fossi l’allenatore del Milan ti metteresti in coppia con Ibra? “Non sono sorpreso da questa domanda. Mi piace giocare con lui, non abbiamo trascorso troppo tempo insieme sul campo. Dipende dalla partita, se abbiamo bisogno di due punte e di fare gol nel secondo tempo come abbiamo fatto come contro il Napoli, invece non siamo stato fortunati alla fine. Mi sento bene con i miei compagni in campo, penso che possiamo giocare insieme, ma per l’equilibrio della squadra il mister fa le scelte migliori e se giochiamo così penso che possiamo essere una squadra difficile da battere”.