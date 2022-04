Giroud a MTV: “E’ mancata lucidità, ma pensiamo subito alla prossima”

Olivier Giroud ha rilasciato un'intervista ai microfoni di Milan Tv dopo il pareggio dei rossoneri. Ecco le sue dichiarazioni.

Sulla gara: "33 tiri ma nessun gol? Credo che la squadra abbia fatto bene ma non siamo stati precisi. Abbiamo fatto del nostro meglio, ma ci è mancata lucidità negli ultimi metri e anche un po’ di qualità. Abbiamo dominato la gara. Alcune partite sono come stasera, ma ora dobbiamo pensare alla prossima partita”.

Sul mancato rigore: “Non l’ho visto, era dietro di me. Non lo so se è rigore, ma è così: a volte hai l’opportunità di avere un po’ di fortuna, stasera non abbiamo avuto né fortuna né precisione. Anche il contatto con Ibra sembrava rigore ma non voglio biasimare l’arbitro, siamo frustrati stasera. Guardiamo al futuro, continuiamo a lavorare”.