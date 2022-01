Giroud: “Gol annullato contro il Napoli? Devo ancora capire il perché!”

Il centravanti del Milan è tornato a parlare dei gol annullati contro i partenopei e contro gli spezzini. Ecco le dichiarazioni.

Olivier Giroud ha rilasciato un’intervista a La Stampa, dove ha commentato la sconfitta di lunedì sera contro lo Spezia: “Bisogna fare due discorsi distinti. L’arbitro ha sbagliato e ha chiesto scusa. Lo abbiamo visto sulla sua faccia. Ne approfitto per dire che non ho ancora capito bene l’annullamento del gol al Napoli prima di Natale per la mia posizione giudicata di fuorigioco attivo. Ma dovevamo metterla a letto prima la partita con lo Spezia, potevamo segnare il 2-0. Dobbiamo utilizzare questa frustrazione in modo positivo. Tutti uniti per uscire da una situazione che ci vede con le spalle al muro. Vogliamo restare vicini all’Inter. Non abbiamo più jolly da giocare”.

Ai microfoni del Corriere dello Sport invece Giroud ha dichiarato: “Non dobbiamo perdere fiducia in noi stessi o farci assalire da timori e dubbi perché abbiamo perso in casa un match che dovevamo vincere. Contro la Juventus voglio rivedere il solito Milan generoso, determinato e pronto a riscattarsi subito. D’accordo siamo caduti male, ma siamo pronti a combattere, come si dice, con il coltello tra i denti”.

Il centravanti francese ha poi parlato di Zlatan Ibrahimovic, con il quale è in continuo ballottaggio per una maglia da titolare. Ecco le sue dichiarazioni sullo svedese: “Zlatan è il motore della squadra. È esigente specialmente con i giovani, ma anche con gli altri. Vuole sempre fare bene perché è al top fisicamente e pretende lo stesso dagli altri. È importante sia in campo sia nello spogliatoio. Tutti insieme puntiamo ad arrivare in alto”.