Gerry Scotti: “Grande partenza per il Milan. Sulla partita di questa sera…”

Il conduttore televisivo ha rilasciato un’intervista sul match tra il Milan e i partenopei. Ecco le sue dichiarazioni.

Redazione Il Milanista

Gerry Scotti, noto tifoso rossonero, ha rilasciato un’intervista a Il Mattino, dove ha parlato proprio della gara di questa sera tra Milan e Napoli. Ecco le sue dichiarazioni:

Un Milan-Napoli dei suoi ricordi?: "Ne ho visti tanti di Milan-Napoli, ma mi ricordo negli anni 80 che ero al San Paolo in tribuna e Maradona fece uno dei suoi colpi magici e ci fece gol. Io mi alzai e da milanista e amante del bel calcio, sempre, mi alzai e mi misi ad applaudire. E attorno a me c'era chi mi indicava, come per dire: ma che fa?. Io non mi vergogno di dire che ho fatto il tifo per le grandi squadre del passato, quelle che dominavano e giocavano bene a calcio. Anche per Inter e Juventus. Mi tolgo il cappello davanti al Napoli di Maradona e Careca".

Su Maradona: "Non mi stupisce che sia ancora tanto amato. È stato un campione straordinario, il più forte di tutti. Lo intervistai a Deejay Television: era appena arrivato in Italia ed era un genio del calcio. Anche se avesse fatto gol al Milan con la mano de Dios io non avrei mai detto nulla contro di lui, lo avrei perdonato. Perché chi ama il calcio come me non può non amare Maradona".

Su Milan-Napoli di stasera: "Attenzione, che non diventi la partita delle occasioni perse: il Napoli è stato in grande spolvero fino a qualche domenica fa, poi gli ho visto fare qualche cilecca anche per le tante assenze. A me piacciono molto Anguissa e Osimhen e quando era al completo mi sa che era più forte del Milan che pure ha avuto una grande partenza, scrollandosi di dosso l'eterna Ibrahimovic-dipendenza".